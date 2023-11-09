Максимова (Шпехт) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Шпехт) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1987

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1987

Отец: Шпехт Александр Эдуардович

Мать: Шпехт (Сальникова) Светлана Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Алексей

Рождение ребёнка
04.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Алексей

Рождение ребёнка
10.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Алексей

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