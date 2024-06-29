Бут Екатерина Григорьевна Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бут Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Бут) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бут Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Бут) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бут Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Бут Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бут Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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