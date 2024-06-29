Бут Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Бут) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бут Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Бут) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бут Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Бут Иван Васильевич
Отец ребёнка: Бут Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно