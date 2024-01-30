Rosenbaum Jaak Jaak
Место рожденияLattika t, Kanavere k, Kose-Uuemõisa
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти03.04.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Lattika talu peremees
Бракосочетание
1822
Жена: не указана
Бракосочетание
15.02.1848
Смерть
03.04.1866