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Rosenbaum Jaak Jaak

Место рождения

Lattika t, Kanavere k, Kose-Uuemõisa

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

03.04.1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Lattika talu peremees
Бракосочетание
1822

Жена: не указана

Бракосочетание
15.02.1848

Жена: Dietemann / Rosenbaum (Lindrop) Mai

Смерть
03.04.1866

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