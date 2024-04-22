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Илларион Митрофанов

Место рождения

Алёшино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.10.1810 ст.

Дата смерти

05.09.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1810 ст.

Отец: Митрофан Истратов

Мать: Васса Терентьева

Алёшино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1040, стр. 904 Церковь на погосте Гвоздня
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Илларионова

Мать ребёнка: Мавра Фролова

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 753
Рождение ребёнка
10.12.1833 ст.

Сын: Стефан Илларионов

Мать ребёнка: Мавра Фролова

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 53 (Космодамианская на погосте Гвоздня)
Рождение ребёнка
20.04.1836 ст.

Дочь: Александра Илларионова

Мать ребёнка: Мавра Фролова

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 152 Космодамианская на погосте Гвоздня
Рождение ребёнка
15.04.1838

Сын: Иван Илларионов

Мать ребёнка: Мавра Фролова

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 253
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Фролова

Смерть
05.09.1843 ст.
Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Церковь села Михалево фонд №203, опись №745, дело №1602, стр. 726
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