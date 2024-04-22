Илларион Митрофанов
Место рождения
Дата рождения16.10.1810 ст.
Дата смерти05.09.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1810 ст.
Отец: Митрофан Истратов
Мать: Васса Терентьева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1040, стр. 904 Церковь на погосте Гвоздня
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Илларионова
Мать ребёнка: Мавра Фролова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 753
Рождение ребёнка
10.12.1833 ст.
Сын: Стефан Илларионов
Мать ребёнка: Мавра Фролова
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 53 (Космодамианская на погосте Гвоздня)
Рождение ребёнка
20.04.1836 ст.
Дочь: Александра Илларионова
Мать ребёнка: Мавра Фролова
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 152 Космодамианская на погосте Гвоздня
Рождение ребёнка
15.04.1838
Сын: Иван Илларионов
Мать ребёнка: Мавра Фролова
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 253
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Фролова
Смерть
05.09.1843 ст.
Церковь села Михалево фонд №203, опись №745, дело №1602, стр. 726