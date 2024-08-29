Сидорова (Костяницына) Анна Алексеевна 25.05.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидорова (Костяницына) Анна Алексеевна

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

25.05.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1840

Отец: Костяницын Алексей Яковлевич

Мать: Костяницына (Ермакова) Фёкла Николаевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
04.11.1862

Муж: Сидоров Семён Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1873

Сын: Сидоров Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Сидоров Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1878

Дочь: (Сидорова) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1879

Сын: Сидоров Стефан Семёнович

Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1881

Сын: Сидоров Константин Семёнович

Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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