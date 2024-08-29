Сидорова (Костяницына) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1840
Бракосочетание
04.11.1862
Рождение ребёнка
30.06.1873
Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Сидоров Георгий Семёнович
Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1878
Дочь: (Сидорова) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1879
Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1881
Сын: Сидоров Константин Семёнович
Отец ребёнка: Сидоров Семён Иванович
Смерть
Неизвестно