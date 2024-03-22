Ракова (Шитова) Васса
Место рождения
Дата рождения03.08.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1888
Отец: Шитовъ Андрей
Мать: Шитова Дарія
Бракосочетание
09.11.1905
Муж: Раковъ Константинъ
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Раковъ Константинъ
Рождение ребёнка
18.02.1909
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Раковъ Константинъ
Рождение ребёнка
14.09.1910
Сын: Раковъ Максимъ
Отец ребёнка: Раковъ Константинъ
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Раковъ Константинъ
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Раковъ Григорий
Отец ребёнка: Раковъ Константинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Раковъ Константинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Раковъ Константинъ