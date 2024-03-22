Ракова (Шитова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракова (Шитова) Васса

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.08.1888

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

1906 г.р.
1909 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1888

Отец: Шитовъ Андрей

Мать: Шитова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1905

Муж: Раковъ Константинъ

Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Раковъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1909

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Раковъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1910

Сын: Раковъ Максимъ

Отец ребёнка: Раковъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Раковъ Константинъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Раковъ Григорий

Отец ребёнка: Раковъ Константинъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раковъ Константинъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раковъ Константинъ

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