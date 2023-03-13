Раковъ Константинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаковъ Константинъ

Раковъ Константинъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Раковъ Аѳанасій

Мать: Ракова Пелагея (Параскева) Иванова

Бракосочетание
09.11.1905

Жена: Ракова Васса

Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ракова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1909

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ракова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1910

Сын: Раковъ Максимъ

Мать ребёнка: Ракова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ракова Васса

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Раковъ Григорий

Мать ребёнка: Ракова Васса

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ракова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ракова Васса

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close