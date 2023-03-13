Раковъ Константинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Раковъ Аѳанасій
Бракосочетание
09.11.1905
Жена: Ракова Васса
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ракова Васса
Рождение ребёнка
18.02.1909
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ракова Васса
Рождение ребёнка
14.09.1910
Сын: Раковъ Максимъ
Мать ребёнка: Ракова Васса
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ракова Васса
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Раковъ Григорий
Мать ребёнка: Ракова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ракова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ракова Васса