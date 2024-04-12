Мельникова (Кондакова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Кондаков Андрей Иванович
Бракосочетание
20.04.1858
Первый брак. Поручители - лухские мещане Василий Кузьмич Мельников и Василий Андреевич Кондаков (брат)
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Закатова Олимпиада Яковлевна
Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Яковлевна
Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля деревом
Смерть
Неизвестно