Мельникова (Кондакова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Кондакова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кондаков Андрей Иванович

Мать: не указана

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
20.04.1858

Муж: Мельников Яков Васильевич

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Первый брак. Поручители - лухские мещане Василий Кузьмич Мельников и Василий Андреевич Кондаков (брат)
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Закатова Олимпиада Яковлевна

Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Яковлевна

Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Мельников Яков Васильевич

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Торговля деревом
Смерть
Неизвестно
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