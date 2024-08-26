Дубинин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Дубинин Иван Григорьевич
Мать: Дубинина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дубинин Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дубинин Гаврило Фёдорович
Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дубинин Прокопий Фёдорович
Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Дубинин Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна
Смерть
После 1811