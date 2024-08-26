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Дубинин Фёдор Иванович

Место рождения

Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Дубинин Иван Григорьевич

Мать: Дубинина Анна Ивановна

Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Дубинин Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна

Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дубинин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна

Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дубинин Гаврило Фёдорович

Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна

Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Дубинин Прокопий Фёдорович

Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна

Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Дубинин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна

Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1811
Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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