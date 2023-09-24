Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна
женский, родилась 1885
умерла 09.04.1976
ОтецКириллов Иван ИвановичНеизвестно г.р.
МатьКириллова Елизавета ПавловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Баянов Михаил Дмитриевич1888 г.р.
Дети
Баянов Фома Михайлович1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Баянов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.06.1931
Смерть
09.04.1976