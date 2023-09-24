Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна

Автор
EG
Guryanova E.

женский, родилась 1885

умерла 09.04.1976

Отец
Кириллов Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Кириллова Елизавета ПавловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Баянов Михаил Дмитриевич1888 г.р.
Дети
Баянов Фома Михайлович1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кириллов Иван Иванович

Мать: Кириллова Елизавета Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баянов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баянов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баянов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баянов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Баянов Фома Михайлович

Отец ребёнка: Баянов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баянов Михаил Дмитриевич

Смерть
09.04.1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.