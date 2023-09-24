Баянов Михаил Дмитриевич 1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Баянов Михаил Дмитриевич

Автор
EG
Guryanova E.

мужской, родился 1888

умер 16.02.1938

Отец
Баянов ДмитрийНеизвестно г.р.
Мать
Баянова АлёнаНеизвестно г.р.
Супруги
Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна1885 г.р.
Дети
Баянов Фома Михайлович1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Баянов Дмитрий

Мать: Баянова Алёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Баянов Фома Михайлович

Мать ребёнка: Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна

Смерть
16.02.1938

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