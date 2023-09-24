Баянов Михаил Дмитриевич
мужской, родился 1888
умер 16.02.1938
ОтецБаянов ДмитрийНеизвестно г.р.
МатьБаянова АлёнаНеизвестно г.р.
Супруги
Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна1885 г.р.
Дети
Баянов Фома Михайлович1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Баянов Дмитрий
Мать: Баянова Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Баянова (Кириллова) Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1931
Смерть
16.02.1938