Шаров (Юртина) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров (Юртина) Маремьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шаров Карп

Отец ребёнка: Шаров Иван

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Шаров Иван

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шаров Галахтион

Отец ребёнка: Шаров Иван

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шаров Николай

Отец ребёнка: Шаров Иван

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Иван

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