Шаров (Юртина) Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шаров Карп
Отец ребёнка: Шаров Иван
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Шаров Иван
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шаров Галахтион
Отец ребёнка: Шаров Иван
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шаров Николай
Отец ребёнка: Шаров Иван
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Иван