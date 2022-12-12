Воробьев Павел Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Порфирий
Мать: Воробьева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Антонина Павловна
Мать ребёнка: не указана
мама умерла очень рано, поэтому Антонина воспитывалась в семье своего дяди Воробьева Сергея Порфирьевича.
Смерть
Неизвестно
место погребения на ул.Труда утрачено, т.к. кладбище снесли и разбили сквер