Воробьев Павел Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Павел Порфирьевич

Воробьев Павел Порфирьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Порфирий

Мать: Воробьева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Антонина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
мама умерла очень рано, поэтому Антонина воспитывалась в семье своего дяди Воробьева Сергея Порфирьевича.
Смерть
Неизвестно
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
место погребения на ул.Труда утрачено, т.к. кладбище снесли и разбили сквер
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close