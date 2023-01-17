Воробьёв Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Порфирий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Воробьёв Сергей Порфирьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Возможно место рождения - г.Ардатов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Павел Порфирьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Татьяна

Смерть
Неизвестно
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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