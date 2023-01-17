Воробьёв Порфирий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Воробьёв Сергей Порфирьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Возможно место рождения - г.Ардатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Павел Порфирьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Татьяна
Смерть
Неизвестно
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область