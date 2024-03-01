Шмигельская (Янишевская) Ульяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмигельская (Янишевская) Ульяна Сергеевна

Место рождения

с. Озёрная

Дата рождения

08.03.1894

Дата смерти

25.08.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Озёрная
Рождение ребёнка
16.02.1922

Сын: Шмигельский Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Шмигельский Андрей Андреевич

Озёрная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельская Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Шмигельский Андрей Андреевич

Смерть
25.08.1987
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