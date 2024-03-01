Шмигельская (Янишевская) Ульяна Сергеевна
Место рожденияс. Озёрная
Дата рождения08.03.1894
Дата смерти25.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1922
Сын: Шмигельский Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Шмигельский Андрей Андреевич
Озёрная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмигельская Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Шмигельский Андрей Андреевич
Смерть
25.08.1987