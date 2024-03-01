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Шмигельский Андрей Андреевич

Место рождения

с. Рижки

Дата рождения

1886

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шмигельский Андрей Лукич

Мать: Вертлицкая Варвара

с. Рижки
Рождение ребёнка
16.02.1922

Сын: Шмигельский Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Шмигельская Ульяна Сергеевна

Озёрная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельская Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Шмигельская Ульяна Сергеевна

Смерть
1956
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