Шмигельский Андрей Андреевич
Место рожденияс. Рижки
Дата рождения1886
Дата смерти1956
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Шмигельский Андрей Лукич
Мать: Вертлицкая Варвара
с. Рижки
Рождение ребёнка
16.02.1922
Сын: Шмигельский Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: Шмигельская Ульяна Сергеевна
Озёрная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмигельская Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Шмигельская Ульяна Сергеевна
Смерть
1956