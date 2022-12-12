Захарова Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Захаров Иван Епифанович

Отец ребёнка: Захаров Епифан Антонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Захаров Григорий Епифанович

Отец ребёнка: Захаров Епифан Антонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Епифан Антонович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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