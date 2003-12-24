Арцимович Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрцимович Михаил Викторович

Арцимович Михаил Викторович

avatar

Место рождения

г. Берлин, Германская империя (Веймарская республика)

Дата рождения

29.06.1922

Дата смерти

24.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1922

Отец: Арцимович Виктор Михайлович

Мать: Арцимович Вера Константиновна

г. Берлин, Германская империя (Веймарская республика)
Рождение ребёнка
24.11.1950

Сын: Арцимович Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

г. Буэнос-Айрес, Аргентина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беннигсен Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.12.2003
г. Медон, департамент Верхняя Сена, Иль-де-Франс, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close