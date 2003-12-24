Арцимович Михаил Викторович
Место рожденияг. Берлин, Германская империя (Веймарская республика)
Дата рождения29.06.1922
Дата смерти24.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1922
г. Берлин, Германская империя (Веймарская республика)
Рождение ребёнка
24.11.1950
Сын: Арцимович Виктор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
г. Буэнос-Айрес, Аргентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беннигсен Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.12.2003
г. Медон, департамент Верхняя Сена, Иль-де-Франс, Франция