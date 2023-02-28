Арцимович (Умнова) Вера Константиновна
Место рождения
Дата рождения10.12.1885
Дата смерти09.04.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1919
г. Берлин, Германская империя
Рождение ребёнка
29.06.1922
Сын: Арцимович Михаил Викторович
Отец ребёнка: Арцимович Виктор Михайлович
г. Берлин, Германская империя (Веймарская республика)
Смерть
09.04.1963
г. Франкфурт-на-Майне, ФРГ