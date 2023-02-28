Арцимович (Умнова) Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцимович (Умнова) Вера Константиновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.12.1885

Дата смерти

09.04.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
17.02.1919

Муж: Арцимович Виктор Михайлович

г. Берлин, Германская империя
Рождение ребёнка
29.06.1922

Сын: Арцимович Михаил Викторович

Отец ребёнка: Арцимович Виктор Михайлович

г. Берлин, Германская империя (Веймарская республика)
Смерть
09.04.1963
г. Франкфурт-на-Майне, ФРГ
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