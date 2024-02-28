Воронова (Мальцева) Александра (Шура) Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Воронов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно