Воронова (Мальцева) Александра (Шура) Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронова (Мальцева) Александра (Шура) Еремеевна

Воронова (Мальцева) Александра (Шура) Еремеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1869 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцев Еремей Максимович

Мать: Мальцева Надежда Антропьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Воронов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close