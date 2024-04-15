Пыхтунов Алексей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Пыхтунова Парасковья
Место жительства
С 1820
Место жительства
До 1820
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Пыхтунова Парасковья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пыхтунов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Пыхтунова Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыхтунова Парасковья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно