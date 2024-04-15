Пыхтунов Алексей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхтунов Алексей Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Пыхтунова Парасковья

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1820
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Пыхтунова Парасковья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пыхтунов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Пыхтунова Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыхтунова Парасковья

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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