Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Шишкин Назар
Мать: Шишкина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фефелов Иван Осипов
Место жительства
Неизвестно
Шишкино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Фефелов Иван Осипов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Фефелова) Степанина Ивановна
Отец ребёнка: Фефелов Иван Осипов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Фефелов Иван Осипов
Смерть
Неизвестно