Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Шишкин Назар

Мать: Шишкина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефелов Иван Осипов

Место жительства
Неизвестно
Шишкино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фефелов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фефелов Иван Осипов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Фефелова) Степанина Ивановна

Отец ребёнка: Фефелов Иван Осипов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фефелов Казьма Иванович

Отец ребёнка: Фефелов Иван Осипов

Смерть
Неизвестно

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