Фефелов Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Фефелова) Степанина Ивановна
Мать ребёнка: Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова
Смерть
Неизвестно