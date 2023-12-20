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Фефелов Иван Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Фефелов Осип Максимов

Мать: Фефелова (Савельева) Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фефелов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Фефелова) Степанина Ивановна

Мать ребёнка: Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фефелов Казьма Иванович

Мать ребёнка: Фефелова (Шишкина) Аксинья Назарова

Смерть
Неизвестно

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