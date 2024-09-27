Пономарев Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Илья Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна
Бракосочетание
16.01.1859
жениху 22года, невесте 20 лет. Поручители по жениху: унтерофицер Евтифей Никифорович Паскарев По невесте: Алексей Агафонович Пономарев,Варфоломей Андреевич Конев и Артемий Яковлевич Пономарев
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пономарев Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пономарев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна
Смерть
Неизвестно