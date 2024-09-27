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Пономарев Тимофей Яковлевич

Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Пономарев Яков Лукич

Мать: Пономарева Дарья Евдокимовна (2)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Парасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна

Бракосочетание
16.01.1859

Жена: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
жениху 22года, невесте 20 лет. Поручители по жениху: унтерофицер Евтифей Никифорович Паскарев По невесте: Алексей Агафонович Пономарев,Варфоломей Андреевич Конев и Артемий Яковлевич Пономарев
Рождение ребёнка
1864

Сын: Пономарев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Пономарев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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