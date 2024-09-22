Пономарев Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Илья Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Пономарева) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
24.05.1895
(ГАСО 6-21-202,1895г.) Второй брак у него, ему 31 год, невеста -девица 26 лет. Поручители по жениху: дер.Черемуховой крестьяне Иван Харитонович Клепиков и Села Уецкого крестьянин Федор Александрович... Показать все
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Пономарева) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО
Смерть
Неизвестно