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Пономарев Григорий Тимофеевич

Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Пономарев Тимофей Яковлевич

Мать: Пономарева (Шутова) Василиса (Васса) Леонтьевна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Агриппина Григорьевна (1)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Пономарева) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
24.05.1895

Жена: Пономарева (Иртегова) Евдокия Кирилловна (2)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-202,1895г.) Второй брак у него, ему 31 год, невеста -девица 26 лет. Поручители по жениху: дер.Черемуховой крестьяне Иван Харитонович Клепиков и Села Уецкого крестьянин Федор Александрович... Показать все
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Пономарева) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

ГАСО
Смерть
Неизвестно

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