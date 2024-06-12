Протопопова (Зернова) Евгения Владимировна 04.11.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протопопова (Зернова) Евгения Владимировна

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

04.11.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
12.09.1996

Муж: Протопопов Глеб Вадимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.08.1997

Сын: Протопопов Павел Глебович

Отец ребёнка: Протопопов Глеб Вадимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.10.2004

Сын: Протопопов Даниил Глебович

Отец ребёнка: Протопопов Глеб Вадимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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