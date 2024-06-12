Протопопова (Зернова) Евгения Владимировна
Место рождения
Дата рождения04.11.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1996
Рождение ребёнка
20.08.1997
Сын: Протопопов Павел Глебович
Отец ребёнка: Протопопов Глеб Вадимович
Рождение ребёнка
25.10.2004
Сын: Протопопов Даниил Глебович
Отец ребёнка: Протопопов Глеб Вадимович