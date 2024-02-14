Асфандиярова Махисарвар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна
Отец ребёнка: Асфандияров Сайфутдин Загафарович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович
Отец ребёнка: Асфандияров Сайфутдин Загафарович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна
Отец ребёнка: Асфандияров Сайфутдин Загафарович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Асфандияров Нургаян Сайфетдинович
Отец ребёнка: Асфандияров Сайфутдин Загафарович
Смерть
Неизвестно