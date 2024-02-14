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Асфандиярова Махисарвар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асфандияров Сайфутдин Загафарович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна

Отец ребёнка: Асфандияров Сайфутдин Загафарович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович

Отец ребёнка: Асфандияров Сайфутдин Загафарович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Отец ребёнка: Асфандияров Сайфутдин Загафарович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Асфандияров Нургаян Сайфетдинович

Отец ребёнка: Асфандияров Сайфутдин Загафарович

Смерть
Неизвестно

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