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Колегаев Федосей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Колегаев Марк Федотович

Мать: Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калягаева-Полникова Евдокия Федосеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калягаева-Косогорская Елизавета Федосеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калягаева-Суханкина Агафия-Агапия Федосеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Калягаева Пелагея Федосеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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