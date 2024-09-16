Колегаев Федосей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Колегаев Марк Федотович
Мать: Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калягаева-Полникова Евдокия Федосеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калягаева-Косогорская Елизавета Федосеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калягаева-Суханкина Агафия-Агапия Федосеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Калягаева Пелагея Федосеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно