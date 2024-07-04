Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Дегтярев Козьма Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Григорий Козьмин

Отец ребёнка: Дегтярев Козьма Федорович

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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