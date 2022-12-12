Евфимия Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Варфоломеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варфоломей

Мать: не указана

АНДРЕЕВСКОЕ МК-1755 12.11.1755 бракосочетание УРВИХИНО ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Евфимии нет (где она?)
Бракосочетание
12.11.1755

Муж: Георгий Иванов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1755 12.11.1755 Той же вотчины деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын отрок Егор Иванов с крестьянкой той же вотчины деревни Андреевского дочерью Варфоломеева девкой Евфимией первым брак... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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