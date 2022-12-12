Евфимия Варфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Варфоломей
Мать: не указана
АНДРЕЕВСКОЕ МК-1755 12.11.1755 бракосочетание УРВИХИНО ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Евфимии нет (где она?)
Бракосочетание
12.11.1755
Муж: Георгий Иванов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1755 12.11.1755 Той же вотчины деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын отрок Егор Иванов с крестьянкой той же вотчины деревни Андреевского дочерью Варфоломеева девкой Евфимией первым брак... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно