Георгий Иванов
Место рождения
Дата рождения08.01.1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1735
Отец: Иван Андреев
МК-1735 08.01.1735 Бежецкого уезда вотчины Троице-Сергиево монастыря деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын ЕГОР? (ОШИБКА? ДОЛДНО БЫТЬ ГРИГОРИЙ?) ИВ-1737 Григорий 2=1735 ИВ-1739 Георгий 7=1... Показать все
Бракосочетание
12.11.1755
Жена: Евфимия Варфоломеева
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1755 12.11.1755 Той же вотчины деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын отрок Егор Иванов с крестьянкой той же вотчины деревни Андреевского дочерью Варфоломеева девкой Евфимией первым брак... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Варфоломеева
Смерть
Неизвестно