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Георгий Иванов

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Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

08.01.1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1735

Отец: Иван Андреев

Мать: Первая Жена Анна Александрова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1735 08.01.1735 Бежецкого уезда вотчины Троице-Сергиево монастыря деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын ЕГОР? (ОШИБКА? ДОЛДНО БЫТЬ ГРИГОРИЙ?) ИВ-1737 Григорий 2=1735 ИВ-1739 Георгий 7=1... Показать все
Бракосочетание
12.11.1755

Жена: Евфимия Варфоломеева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1755 12.11.1755 Той же вотчины деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын отрок Егор Иванов с крестьянкой той же вотчины деревни Андреевского дочерью Варфоломеева девкой Евфимией первым брак... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Варфоломеева

Смерть
Неизвестно
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