Меланьина (Кургузова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Крупицына Мария Ивановна
Отец ребёнка: Меланьин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1939
Сын: Меланьин Валентин Иванович
Отец ребёнка: Меланьин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1942
Смерть
Неизвестно