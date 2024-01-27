Меланьина (Кургузова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланьина (Кургузова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

1930 г.р.
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1939 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кургузов Андрей Васильевич

Мать: Кургузова Марина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Крупицына Мария Ивановна

Отец ребёнка: Меланьин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меланьин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меланьин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меланьин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Меланьин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Меланьин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меланьин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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