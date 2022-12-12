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Петелин Яков Кондратьевич

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Место рождения

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Петелин Кондратий Васильевич

Мать: не указана

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.11.1877

Дочь: Августа Яковлевна

Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.01.1879

Сын: Петелин Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.02.1880

Сын: Петелин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Петелин Даниил Яковлевич

Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петелина Пульхерия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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