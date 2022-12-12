Петелин Яков Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Петелин Кондратий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1877
Дочь: Августа Яковлевна
Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна
Рождение ребёнка
?.01.1879
Сын: Петелин Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна
Рождение ребёнка
16.02.1880
Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Петелина Пульхерия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно