Петелина Пульхерия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1877
Дочь: Августа Яковлевна
Отец ребёнка: Петелин Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
?.01.1879
Сын: Петелин Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Петелин Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
16.02.1880
Отец ребёнка: Петелин Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Петелин Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Петелин Яков Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно