Лихачёв Павел Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1969
Жена: Лихачёва Людмила Юрьевна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1971
Дочь: Лихачёва Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Лихачёва Людмила Юрьевна
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
29.08.1986
Мать ребёнка: Лихачёва Людмила Юрьевна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область