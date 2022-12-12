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Лихачёв Павел Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1969

Жена: Лихачёва Людмила Юрьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1971

Дочь: Лихачёва Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Лихачёва Людмила Юрьевна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
29.08.1986

Сын: Лихачёв Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Лихачёва Людмила Юрьевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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