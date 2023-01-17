Лихачёва (Башилова) Людмила Юрьевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1950
Бракосочетание
08.02.1969
Рождение ребёнка
10.10.1971
Дочь: Лихачёва Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Лихачёв Павел Борисович
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
29.08.1986
Отец ребёнка: Лихачёв Павел Борисович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область