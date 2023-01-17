Лихачёва (Башилова) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Башилова) Людмила Юрьевна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

25.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1950

Отец: Башилов Юрий Дмитриевич

Мать: Шишкова Гелия Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
08.02.1969

Муж: Лихачёв Павел Борисович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1971

Дочь: Лихачёва Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Лихачёв Павел Борисович

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
29.08.1986

Сын: Лихачёв Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Лихачёв Павел Борисович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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