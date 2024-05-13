Лукьянова Ефимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1720
Рождение ребёнка
1724
Сын: Лукьянов Максим Ефремович
Отец ребёнка: Лукьянов Ефрем Лукьянович
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Лукьянов Ефрем Лукьянович
Смерть
Неизвестно