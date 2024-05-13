Лукьянов Максим Ефремович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Лукьянов Ефрем Лукьянович
Мать: Лукьянова Ефимья
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1747
Рождение ребёнка
1748
Сын: Лукьянов Максим Максимович
Мать ребёнка: Лукьянова Ефимья Фроловна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Лукьянова) Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Ефимья Фроловна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Лукьянова) Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Ефимья Фроловна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Лукьянов Никифор Максимович
Мать ребёнка: Лукьянова Ефимья Фроловна
Бракосочетание
1762
Жена: Лукьянова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно