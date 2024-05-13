Лукьянов Максим Ефремович 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Максим Ефремович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Лукьянов Ефрем Лукьянович

Мать: Лукьянова Ефимья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1747

Жена: Лукьянова Ефимья Фроловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Лукьянов Максим Максимович

Мать ребёнка: Лукьянова Ефимья Фроловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Лукьянова) Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Лукьянова Ефимья Фроловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Лукьянова) Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Лукьянова Ефимья Фроловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Лукьянов Никифор Максимович

Мать ребёнка: Лукьянова Ефимья Фроловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1762

Жена: Лукьянова Анна Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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