Лукьянова Ефимья Фроловна 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Ефимья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1747

Муж: Лукьянов Максим Ефремович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Лукьянов Максим Максимович

Отец ребёнка: Лукьянов Максим Ефремович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Лукьянова) Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Лукьянов Максим Ефремович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Лукьянова) Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Лукьянов Максим Ефремович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Лукьянов Никифор Максимович

Отец ребёнка: Лукьянов Максим Ефремович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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