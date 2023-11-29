Панарина (Семенова) Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Семенова) Акилина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1894

Муж: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Панарин Самуил Анисимович

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Рождение ребёнка
31.03.1897

Дочь: Панарина Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1898

Сын: Панарин Илья Анисимович

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Рождение ребёнка
18.07.1902

Дочь: Панарина Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Рождение ребёнка
21.02.1905

Сын: Панарин Иван (Иоанн) Анисимович

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Близнец с Евдокией
Рождение ребёнка
21.02.1905

Дочь: Панарина Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Рождение ребёнка
26.12.1907

Сын: Панарин Василий Анисимович

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Рождение ребёнка
02.07.1909

Сын: Панарин Сергей Анисимович

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Рождение ребёнка
23.10.1911

Дочь: Панарина Анастасия Анисимовна

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Панарина Ксения Анисимова

Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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