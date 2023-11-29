Панарина (Семенова) Акилина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Панарин Самуил Анисимович
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович
Дочь: Панарина Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович
Дочь: Панарина Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович
Сын: Панарин Иван (Иоанн) Анисимович
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович
Дочь: Панарина Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович
Сын: Панарин Василий Анисимович
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович
Сын: Панарин Сергей Анисимович
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович
Дочь: Панарина Анастасия Анисимовна
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович
Дочь: Панарина Ксения Анисимова
Отец ребёнка: Панарин Анисим (Онисим) Филиппович