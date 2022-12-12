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(Чурина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.02.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1847

Отец: Чурин Григорий Яковлевич

Мать: Чурина Евдокия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.02.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Евдокия Епифанова, жена Тимофея семенова коростина, крестьянина Бирского уезда Касевскаго удельнаго приказа деревни Масленого Мыса
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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