(Чурина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1847
Отец: Чурин Григорий Яковлевич
Мать: Чурина Евдокия Семеновна
Крещение
11.02.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Евдокия Епифанова, жена Тимофея семенова коростина, крестьянина Бирского уезда Касевскаго удельнаго приказа деревни Масленого Мыса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно