Чурин Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
09.02.1847
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Чурина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Чурина Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурина Евдокия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно