Чурин Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурин Григорий Яковлевич

Чурин Григорий Яковлевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Чурин Яков Денисович

Мать: Чурина Акилина Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1847

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Чурина Евдокия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чурин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Чурина Евдокия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурина Евдокия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close