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Балахнин Иев Никитич

Место рождения

Урванка

Дата рождения

Около 1739 ст.

Дата смерти

Около 1802 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739 ст.

Отец: Балахнин Никита Федотович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балахнина Арина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Старкова (Балахнина) Мария Иевлевна

Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Балахнин Борис Иевлевич

Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Сын: Балахнин Харлампий Иевлевич

Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Сын: Балахнин Иван Иевлевич

Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Балахнин Яков Иевлевич

Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Около 1802 ст.
Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния

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