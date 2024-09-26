Балахнин Иев Никитич
Место рожденияУрванка
Дата рожденияОколо 1739 ст.
Дата смертиОколо 1802 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739 ст.
Отец: Балахнин Никита Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Старкова (Балахнина) Мария Иевлевна
Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Сын: Балахнин Харлампий Иевлевич
Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Балахнина Арина Михайловна
Смерть
Около 1802 ст.