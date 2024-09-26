Балахнина Арина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1740 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балахнин Иев Никитич
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Старкова (Балахнина) Мария Иевлевна
Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Сын: Балахнин Харлампий Иевлевич
Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич
Смерть
Неизвестно