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Балахнина Арина Михайловна

Место рождения

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балахнин Иев Никитич

Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Старкова (Балахнина) Мария Иевлевна

Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Балахнин Борис Иевлевич

Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич

Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Сын: Балахнин Харлампий Иевлевич

Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Сын: Балахнин Иван Иевлевич

Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Балахнин Яков Иевлевич

Отец ребёнка: Балахнин Иев Никитич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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