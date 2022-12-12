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Пугачёва Анастасия Викторовна
Пугачёва Анастасия Викторовна
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Место рождения
Канск
, город Канск, Красноярский край
Дата рождения
1997
Пол
Женский
Отец
Пугачёв Виктор Леонидович
1971 г.р.
Мать
Пугачёва Наталья Павловна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1997
Отец:
Пугачёв Виктор Леонидович
Мать:
Пугачёва Наталья Павловна
Канск
, город Канск, Красноярский край
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