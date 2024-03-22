Салманида Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Фёдор Ермолаев
Мать: Матрёна Исаева
Бракосочетание
1761
Муж: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
01.10.1764 ст.
Сын: Сергей Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Исай Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
16.09.1769 ст.
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Артемий Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
15.07.1779 ст.
Сын: Кирилл Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
?.03.1782 ст.
Сын: Парфён Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Смерть
1783