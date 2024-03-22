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Салманида Фёдорова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

1718 г.р.

Мать

1721 г.р.

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Фёдор Ермолаев

Мать: Матрёна Исаева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1761

Муж: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1764 ст.

Сын: Сергей Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Исай Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1769 ст.

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Артемий Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1779 ст.

Сын: Кирилл Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.03.1782 ст.

Сын: Парфён Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1783
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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