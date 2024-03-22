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Матрёна Исаева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Исай Игнатьев

Мать: Акилина Иванова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1745

Муж: Фёдор Ермолаев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Салманида Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Катерина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1757 ст.

Дочь: Наталья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Дата дана по метрической книге. Согласно ревизским сказкам, год рождения - ок. 1760
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ефимия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Никифор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иона Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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