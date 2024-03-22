Матрёна Исаева
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Исай Игнатьев
Мать: Акилина Иванова
Бракосочетание
До 1745
Муж: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Салманида Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Катерина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
26.08.1757 ст.
Дочь: Наталья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Дата дана по метрической книге. Согласно ревизским сказкам, год рождения - ок. 1760
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ефимия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
1758
Сын: Никифор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иона Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Смерть
Неизвестно