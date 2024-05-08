Ерошкина Матрона Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ерошкин Анисим Мокеевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Ерошкин Анисим Мокеевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Ерошкин Анисим Мокеевич
Смерть
Неизвестно