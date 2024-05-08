Ерошкина Матрона Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерошкина Матрона Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1913 г.р.
1917 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошкин Анисим Мокеевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ерошкин Анисим Мокеевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Ерошкин Анисим Мокеевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Ерошкин Анисим Мокеевич

Смерть
Неизвестно

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