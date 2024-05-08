Ерошкин Анисим Мокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерошкин Мокей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ерошкина Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Ерошкина Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Ерошкина Матрона Гавриловна
Смерть
Неизвестно