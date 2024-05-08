Ерошкин Анисим Мокеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерошкин Анисим Мокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерошкин Мокей Иванович

Мать: Ерошкина Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ерошкина Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Ерошкина Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Ерошкина Матрона Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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