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Холодный Николай Яковлевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

01.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1885 ст.

Отец: Холодный Яков Михайлович

Мать: Холодная Пелагея Харитоновна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
01.12.1885 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казак Иван Харитонович Зеркаль и казачка Екатерина Михайловна Биндюк
Бракосочетание
17.01.1910 ст.

Жена: Хододная Анна Афанасьевна

Покровское, Чернігівська область
Казаки Кирилл Иосифович Ильенко, Дмитрий Иванович Зеркаль, Евдоким Платонович Гавриш, Василий Афанасьевич Велентей
Рождение ребёнка
24.08.1911 ст.

Сын: Холодный Иван Николаевич

Мать ребёнка: Хододная Анна Афанасьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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