Холодный Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1885 ст.
Крещение
01.12.1885 ст.
Казак Иван Харитонович Зеркаль и казачка Екатерина Михайловна Биндюк
Бракосочетание
17.01.1910 ст.
Казаки Кирилл Иосифович Ильенко, Дмитрий Иванович Зеркаль, Евдоким Платонович Гавриш, Василий Афанасьевич Велентей
Рождение ребёнка
24.08.1911 ст.
Мать ребёнка: Хододная Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно